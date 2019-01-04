رئيس "الإنجيلية" يشكر السيسي على تقنين أوضاع 85 كنيسة وبيت مؤتمرات

كتب- إسلام ضيف:

احتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم الجمعة بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومشاركة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

كما شارك في الاحتفالية الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وحضور وفد من القيادات الإنجيلية الأمريكية، يمثلون المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء لجنة الحريات الدينية، وكتَّاب مختصين في الشأن الإنجيلي واللاهوتي وقسوس لكنائس إنجيلية أمريكية.

ووجَّه رئيس الطائفة الإنجيلية، في كلمته خلال الاحتفال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية، على قرارِ تقنينِ أوضاعِ 627 كنيسة ومبنى خدمات وبيوت مؤتمرات من إجمالي 5407 لكافة الطوائف، يخص الطائفةَ الإنجيليَّةَ منها 85 كنيسة ومبنى خدمات وبيوت مؤتمرات، من إجمالي 1070 تقدَّمْنَا بهم للجنةِ توفيقِ وتقنينِ أوضاعِ الكنائس.، وعلى قراره بتأسيس "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية"، وعلى إيفاده الأستاذ كريم الديواني، أمين رئاسة الجمهورية لحضور الاحتفال نيابةً عن سيادته.

كما وجه زكي الشكر لكل المسئولين والشخصيات العامة، الذين حضروا الاحتفال، والذين أنابوا عنهم مندوبين، أو الذين أرسلوا برقيات تهنئة بالعيد.

وأكمل خلال كلمته "عيد الميلاد المجيد مناسبة ملهمة؛ تنفتح فيها عقولنا على آفاق جديدة. وأنها فرصة جليلة للتقارب وتبادل التهاني التي تعبر عن مشاعر صادقة".