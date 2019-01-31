وزير الثقافة السابق: بعض دعاة فضائيات "واخدينها بالفهلوة"

بالصور.. إقبال كثيف على معرض الكتاب في يومه التاسع

كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- نادر نبيل:

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن بعض الدعاة في مصر "واخدينها بالفهلوة".

وأضاف النمنم، أن بعض الدعاة في مصر لا يفقهون في الدين شيئًا وأغلبهم خريجو دبلوم صناعة أو كليات غير متخصصة.

وتابع النمنم، أن الداعية من يدعو غير أصحاب الدين إلى الدخول فيه، وهذا لا ينطبق إلا على الكفار، أو الاستقطاب من مذهب إلى مذهب آخر بنفس الدين، مضيفًا: "مبحبش كلمة دعاة وداعية".

وقال إن التراث المصري يطلق عليه اسمه واعظ وعالم، ولم يظهر اسم الداعية إلا مع الإخوان للانفصال والتمييز في الشكل عن الأزهر الشريف، وكان يظهر بملابس مختلفة.

وأوضح، أن أغلب الدعاة غيروا نشاطهم بعد سقوط الإخوان.

جاء ذلك خلال ندوة حول كتاب "دعاة السوبر ماركت.. الجذور الأمريكية للدعاة الجدد"، تأليف وائل لطفي.