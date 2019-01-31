الأحد.. "الخرباوي" يطرح كتابه "آليات مواجهة التطرف" في حزب المحافظين

كتب- محمد نصار:

يعقد حزب المحافظين الأحد المقبل، ندوة بعنوان "آليات في مواجهة التطرف" بحضور المفكر الإسلامي الدكتور ثروت الخرباوي رئيس مجلس الحكماء بالحزب وعدد من قيادات الحزب، وعدد من المفكرين والكتاب.

ويتحدث الخرباوي، خلال الندوة، حول كواليس كتابه الجديد "سر المعبد٢" الذي يكشف عدد من الحقائق والأسرار التي لم تكشف بعد في تاريخ جماعة الإخوان.

كما يناقش الخرباوي، آليات تجديد الخطاب الديني في مواجهة الفكر المتطرف ودور الأحزاب السياسية في خلق رؤية معتدله لدي الشباب حول الدين والمواطنة.

ويهدف المحافظين إلى عقد عدد من الندوات بصفة دورية لمناقشة كافة الآليات المطروحة لمواجهة الفكر المتطرف وتوعية الشباب من خطورة الأفكار المسمومة التي تستهدف هدم الأوطان.