كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن النظام مبدأ إسلامي أصيل، فديننا دين النظام، ويرفض كل أنواع الفوضى، وشأن الناس والأمم لا يستقيم دون نظام دقيق وقانون حاكم ينظم شئون حياتهم ، فاحترام النظام العام تحضر ووطنية.

وأضاف وزير الأوقاف - فى بيان الأربعاء-، أن أحد أهم ضمانات الحفاظ على الحقوق والواجبات المتبادلة، ولا سيما في المنافع المشتركة استخدام الطريق العام الذي لو سار الناس فيه بسياراتهم مثلا بلا قانون ولا نظام لحدثت كوارث لا تحتمل ولتعطلت حياة الناس ومصالحهم ، ومن ثمة كان لا بد من قانون ونظام يحكمان حركة الناس وتصرفاتهم فيه أو تجاهه.

وطالب الوزير، الجميع أن يلتزم بالقانون والنظام وأن يحافظ عليهما، وعلى حقوق الآخرين، فالدول لا تبنى ولا تستقر دون نظام.

وأكد أن الأوقاف خصصت خطبة الجمعة القادمة للحديث عن أهمية النظام وضرورة احترامه في جميع مساجد الجمهورية عملا على ترسيخ ثقافة النظام في المجتمع في إطار تبني خطاب ديني ودعوي يتفاعل مع قضايا المجتمع ويسهم في استعادة قيمنا الحضارية الراقية حضارة دين عظيم وشعب عظيم تضرب جذور حضارته لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ.

ودعا الوزير لـ"التزام واحترام النظام العام والحرص على حقوق الآخرين وعدم الافتئات عليها بأي شكل من الأشكال لنبني معا مصرنا العظيمة التي نطمح ونسعى لبنائها جميعا، ونعطي القدوة والمثل للإنسانية جمعاء في كل جوانب التحضر والمدنية الراقية، إضافة إلى ما يجنيه المجتمع من استقرار واحترام وتقدير نتيجة التزام أبنائه النظام، مع القضاء على المشكلات التي تنتج عن مخالفته".