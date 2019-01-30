رئيس هيئة الكتاب يعلن مد ساعات عمل المعرض أيام الخميس والجمعة والسبت

كتب- محمد عاطف:

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مد فترة العمل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى الساعة التاسعة مساء، بدلا من الساعة الثامنة، أيام الخميس والجمعة والسبت القادمين.

وأكد الحاج علي، في تصريحات لمصراوي، أن هذا القرار جاء للتيسير على جمهور المعرض، بسبب الإقبال المتزايد لحضور الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها احتفالا باليوبيل الذهبي للمعرض، نظرا للإقبال الكثيف المتوقع خلال هذه الأيام الثلاثة.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة اليوبيل الذهبي، في ٢٣ يناير، ويستمر حتى ٥ فبراير، ويستضيف المعرض "جامعة الدول العربية" ضيف شرف، وشخصيتي العام الدكتورة سهير القلماوي والدكتور ثروت عكاشة.

يذكر أن المساحة الإجمالية للمعرض 45000 متر مربع، عدد المشاركين من دول العالم 169 يمثلون 35 دولة، وعدد الأجنحة ۷۲۳ جناحًا، وعدد الناشرين 748 ناشرًا، وعدد التوكيلات 525 توكيلا، وعدد الناشرين الإجمالي ۱۲۷۳ ناشرًا، وسور الأزبكية 6 مزاولي مهنة بيع كتب، وعدد دور النشر المصرية التي تشارك لأول مرة 62 درًا.

وعدد دور النشر العربية والأجنبية التي تشارك لأول مرة 24 دارًا، عدد عناوين الكتب الجديدة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال عام ۲۰۱۸ م أكثر من 594 عنوانا، عدد الفعاليات الثقافية 419 فعالية، عدد الفعاليات الفنية 144 فعالية، عدد الفعاليات الخاصة بالطفل 234 فعالية، عدد ورش الكتابة والمسرح والفن التشكيلي ۸ ورش، عدد حفلات التوقيع 600 حفلة.

وعدد الضيوف العرب والأجانب 170 ضيفًا، عدد الشعراء المشاركين في قاعة الشعر أكثر من 300 شاعر، وعدد المشاركين في الفعاليات الثقافية 2500 كاتب وناقد ومبدع وفنان .