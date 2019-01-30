بطريرك السريان الأرثوذكس: الكنيسة تمر بأزمنة صعبة.. وروح المحبة والتسامح مطلوبة

كتب- إسلام ضيف:

قال البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، إن الكنيسة تمر بأزمنة صعبة وأنها "ليست أقل صعوبة من سلسلة الاضطهادات الكبيرة التي تعرضت لها في العصور الماضية".

وأضاف بطريرك الكنيسة السريانية في كلمة له بكنيسة الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادي أثناء حضوره برفقة البابا تواضروس الثاني: "مع الأسف نرى الإنسان يبتعد عن الله، وبالتالي يتورط في أعمال مُسيئة لله والإنسانية، ونأسف عندما يقوم الانسان بأعمال سيئة باسم الله".

وتابع: "وجود فكر انفتاحي مطلوب الآن، وهو فكر الساعة، لذا اجتماعات الكنائس والشباب تؤدي دور تعمقي إيماني بالكنيسة ومعرفته بلاهوت الكنيسة، وتعلم محبة الله وأنها للكل وليس للبعض، ومش من حق أي إنسان أن يحكم على إنسان أخر من ناحية الإيمان والدين".

وأكد البطريرك مار أغناطيوس: "روح المحبة والتسامح مطلوبة، وكذلك الالتزام بتعاليم آبائنا وروحيتنا المسيحية، والرسولية التي وصلت من خلال الرسل، والكنيسة هي أنتم ولا تعتبروها بعيدة عنكم".

واستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الأربعاء، بطريرك الكنيسة السريانية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي يزور مصر حاليًا لمدة 3 أيام.

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