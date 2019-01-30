فحص 703 حالة في قافلة "مصر الخير" الطبية بالمنيا

المنيا – محمد المواجدي:

وقّعت قافلة طبية، تابعة لمؤسسة مصر الخير في محافظة المنيا، الكشف الطبي على 703 حالة داخل قرية اسطال التابعة لمركز سمالوط.

وقالت هدى على محمد القائم بأعمال مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا، في تصريحات صحفية لها، اليوم الأربعاء، إن القافلة جرى تنظيمها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وضمت خدمات الكشف والعلاج لعددٍ من المرضى الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وتابعت القائم بأعمال مدير مكتب المؤسسة، أن القافلة شملت تخصصات (أنف وأذن، أطفال، مسالك بولية، عظام، جلدية، ونساء وتوليد).