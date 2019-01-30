تشغيل 100 تاكسي و100 سيارة "فان" بالنقل الجماعى في برج العرب الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنهاء القرعة العلنية لاختيار 100 سيارة تاكسي، و100 سيارة فان (7 راكب)، والتي سبق موافقة محافظ الإسكندرية على إصدار تراخيص لها للعمل بمنظومة النقل الداخلي بالمدينة، طبقًا لطلب الجهاز، موضحًا أنه تقدم للقرعة 160 مواطنًا للحصول على تراخيص لسيارات التاكسي، و143 مواطنًا للحصول على تراخيص لسيارات الفان؛ في إطار حرص جهاز المدينة، ومجلس الأمناء، على تدعيم منظومة النقل الداخلي بوسيلة انتقال مناسبة.

وأضاف بدوي، في بيان، اليوم الأربعاء: "تم إجراء القرعة العلنية بحضور لجنة من جهاز المدينة، وأعضاء مجلس الأمناء، والمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص لسياراتهم، حيث تم وضع أوراق جميع المتقدمين بصناديق الاقتراع الزجاجية، وتم إجراء القرعة، وسحب مندوب من المتقدمين الأوراق، وتم اختيار 100 سيارة تاكسي، و100 سيارة فان (7 راكب)، بشفافية تامة، وقد عبر الحاضرون عن حسن التنظيم وشفافية الاختيار".

وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لدعم الفائزين في حالة طلبهم؛ لضمان نجاح المشروع، وتشغيل المنظومة، والحد من استخدام التوك توك بالمدينة، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يوافي إدارة مرور الإسكندرية بأسماء الفائزين لبدء إجراءات الترخيص.