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    الآثار تخاطب "الخارجية" لوقف عرض كتلة حجرية لهرم خوفو بأسكتلندا

    06:51 م الخميس 03 يناير 2019
    الآثار تخاطب "الخارجية" لوقف عرض كتلة حجرية لهرم خوفو بأسكتلندا

    هرم خوفو

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    خاطبت وزارة الآثار، وزارة الخارجية المصرية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حول ما تردد عن عرض كتلة حجرية تمثل جزءًا من الكساء الخارجي لهرم خوفو بأستكلندا، وذلك بالتواصل مع السلطات الأسكتلندية والمتحف الوطني الأسكتلندي للإفادة بمستندات الملكية وشهادات التصدير الخاصة بتلك الكتلة الحجرية الأثرية وطريقة خروجها من مصر وتاريخ الحصول عليها وضمها لمجموعة المتحف.

    جاء ذلك بعد تداول بعض الصحف الأجنبية، بعرض المتحف الوطني الأسكتلندي في مدينة إيدنبرج، كتلة ضخمة من الحجر الجيري تمثل جزءًا من الكساء الخارجي لهرم خوفو الأكبر وذلك في معرض مقرر افتتاحه يوم 8 فبراير القادم، بالإضافة إلى عرض مجموعة أخرى من القطع الأثرية المصرية.

    وأوضح شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الاثار المستردة، أن الوزارة خاطبت الخارجية أيضًا، بالإفادة بمستندات الملكية الخاصة بجميع القطع الأثرية المصرية والمزمع عرضها بالمعرض المذكور مؤكدا أن القانون المصري الحالي الخاص بحماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته يجرم الاتجار بالآثار ولا يسمح بتصديرها ويعتبرها من الأموال العامة.​

    وشدد عبدالجواد، في بيان اليوم الخميس، على أنه حال ثبوت خروج الكتلة أو أي من القطع الأثرية الآخرى بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها كافة.

    هرم خوفو الأهرامات وزارة الخارجية وزارة الآثار اسكتلندا

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