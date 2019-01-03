"القومي لحقوق الإنسان" يطلب الاطلاع على لائحة "جزاءات الأعلى للإعلام"

القاهرة- أ ش أ:

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يشارك في الحوار المجتمعي بخصوص تعديل قانون الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف فايق- في بيان اليوم الخميس-، أن المجلس ناقش خلال اجتماعه الخامس والستين، أمس الأربعاء، مشروع لائحة الجزاءات التي أعلن عنها مؤخرا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخصوص المخالفات الإعلامية؛ انطلاقا من حقه الدستوري بإبداء الرأي حول التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المجلس طالب موافاته بمشروع هذه اللائحة؛ للإدلاء برأيه، تأكيدا لمبدأ الحق في التزود بمحتوى إعلامي حر ومسؤول.

وأوضح رئيس المجلس أنه تم مناقشة أيضا- خلال الاجتماع- حالة ووضعية سكان منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، انطلاقاً من مبدأ الحق في السكن اللائق.

وطلب المجلس، زيارة عدد من أماكن الاحتجاز والسجون خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع أنشطة المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة "أسابيع حقوق الإنسان".