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    ​رئيس حزب الوفد: استنشاق هواء نظيف حق دستوري لكل مواطن

    05:49 م الخميس 03 يناير 2019
    ​رئيس حزب الوفد: استنشاق هواء نظيف حق دستوري لكل مواطن

    المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد

    كتب- محمد نصار:

    دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، المسئولين لضرورة النزول إلى الشوارع، قائلاً: "انزلوا الشوارع واحتكوا بالمواطنين".

    وقال أبوشقة، خلال ندوة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بمقر الحزب، اليوم الخميس: "لو المحافظ نزل الشارع وشاف عقار مخالف وجاب ملفه ومنع المخالفة وإذا سار كل رئيس حي على هذا النهج ستختفي هذه الظاهرة".

    وتابع رئيس حزب الوفد: "التواصل مع المواطن يبطل أي شائعات من شأنها إحداث بلبلة داخل أوساط المجتمع المصري".

    وأكد أبوشقة، أنه "لابد من تطبيق القانون لضبط الشارع، من حق المواطن في الدستور أن يستنشق هواء نقي، لابد من مواجهة المخالفين بحزم في نطاق القانون".

     

    بهاء الدين أبوشقة حزب الوفد الدستور الحكومة ياسمين فؤاد وزارة البيئة

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