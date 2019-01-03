رئيس الاستعلامات: الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ليس سياسيًا

القاهرة- أ ش أ:

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على مشاركة ممثلون لكل كيان في مصر في الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية وذلك خلال اللقاءات المختلفة التى عقدت بعدة محافظات بالإضافة إلى القاهرة، وهو ليس بحوار سياسي ولكنه يركز على تعديل القانون فقط.

جاء ذلك خلال فعاليات الجولة الخامسة من الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعقدته وزارة التضامن الاجتماعي الخميس، بحضور 150 شخصية عامة إلى جانب ممثلي الجمعيات الأهلية تحت رعاية وبحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وكانت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتعديل قانون الجمعيات الاهلية برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى اتفقت على آليات الحوار المجتمعي والخريطة الزمنية لإجراء الحوارات الاقليمية والتي شارك بها حوالي 1000 جمعية أهلية، وعقدت بالقاهرة وشارك بها جمعيات من محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والفيوم.

وعقدت الجولة الثانية من الحوار المجتمعي بمحافظة الإسكندرية وضمت جمعيات محافظات الدلتا والاسكندرية، ثم الجولة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية وضمت جمعيات محافظة الشرقية ومحافظات القناة وشمال وجنوب سناء، وتلاهم الحوار المجتمعي الذي عقد بمحافظة المنيا وضم جمعيات محافظات بنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان إلى جانب الوادي الجديد والبحر الأحمر.

ويعقد اليوم الخميس لقاء مركزي بديوان وزارة التضامن الاجتماعي حضره الشخصيات العامه والخبراء وقادة الرأي والمهتمين بقضايا المجتمع المدني وعدد من المنظمات الدولية المرخص لها العمل في مصر، ومن أن تختتم جولات الحوار المجتمعي يوم الثامن من يناير المقبل بحوار يضم ممثلي مجموعات متنوعة من الشباب يتم تنظيمه بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.