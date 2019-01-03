على قدر الاحتياج.. "الصحة" تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأدوية في المستشفيات

كتب- أحمد جمعة:

قررت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إلغاء الكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2018، فيما تضمنه من جواز حيازة كميات من الأدوية تكفي للاستخدام لمدة شهر للمرضى بالمستشفيات والمركز الطبية، التي تجرى بها جراحات والتي بها إقامة.

جاء هذا بناء على الرأي الوارد من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، والذي يفيد بأن تواجد الأدوية في الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل هذه الأقسام، ولا تكون بكميات تجارية، ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمستشفى.

وعممت وزارة الصحة القرار على المديريات التعليمية للتنفيذ.