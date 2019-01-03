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    مفتي الجمهورية يزور الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

    10:46 ص الخميس 03 يناير 2019
    مفتي الجمهورية يزور الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

    الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

    كتب – محمود مصطفى:

    زار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، صباح الخميس، الطائفة الإنجيلية بالقاهرة؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، على رأس وفد من دار الإفتاء.

    واستقبل وفد دار الإفتاء لدى وصوله، القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية.

    وضم وفد دار الإفتاء، الدكتور محمد وسام مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وعددا من أمناء الفتوى.

    كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، زار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية على رأس وفد رفيع المستوى، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

    شوقي علام الطائفة الإنجيلية عيد الميلاد المجيد القاهرة دار الإفتاء

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