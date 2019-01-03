رئيس جامعة القاهرة: رشحنا الموسيقار عمر خيرت لجائزة النيل في الفنون

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كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الموسيقار عمر خيرت سيواصل اليوم الخميس حفله الموسيقي بمناسبة مرور 110 أعوام على تأسيس الجامعة بعد إحيائه أول حفل أمس الأربعاء.

وكتب الخشت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عمر خيرت يتألق في جامعة القاهرة، وفي قلب سخونة الامتحانات، وحضور طلابي كبير، وفرحة عارمة بترشيحنا له لجائزة النيل في الفنون".

وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، أمس الأربعاء، حفلًا موسيقيًا احتضنته قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة بمناسبة مرور 110 أعوام على تأسيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة، والاعلاميين.

واستهل خيرت، الحفل، بكلمة حيا خلالها، جامعة القاهرة، مهنئًا طلاب الجامعة بحلول العام الميلادي الجديد، ومتنمنيًا لهم التوفيق في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ووجه خيرت، الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لاهتمامه بالفنون والموسيقي والمسرح بين طلاب الجامعة، كما قدم التحية لقوات الجيش والشرطة، وخاتمًا كلمته بـ "تحيا مصر".

وعزف الفنان عمر خيرت في الحفل عددًا من المقطوعات الموسيقية المعروفة، منها مقطوعة ثلاث مقطوعات، وضمير أبلة حكمت، وخللي بالك من عقلك، وليلة القبض علي فاطمة، ومسألة مبدأ، وزي الهوا.

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن حفلى الموسيقار الكبير عمر خيرت بالجامعة يومي الأربعاء والخميس.