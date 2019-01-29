محمد توفيق يكشف عن علاقة السادات وتحية كاريوكا

كتب - محمد عاطف:

قال الكاتب محمد توفيق، إن أغلب المعلومات المتاحة عن الفنانة تحية كاريوكا على شبكة الإنترنت غير صحيحة على الإطلاق.

جاء ذلك خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب "مذكرات كاريوكا"، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف توفيق، أن من بين هذه المعلومات المغلوطة عن كاريوكا أنها ساعدت الرئيس الراحل أنور السادات على الهرب أثناء حبسه بعد اتهامه باغتيال شخصية سياسية مهمة.

وأكد أن كاريوكا لم تساعد السادات في هذه القضية، وإنما ساعدته أسرتها عن طريق إخفاء زوج اختها له أثناء ملاحقته في قضية الجاسوس الألماني.

وتابع توفيق: "عندما التقت كاريوكا بالسادات، وهو يكرمها قال لها لقد عملت عند أهلك في فترة من فترات حياتي، فقالت له أنت استخبيت عندهم.. فتساءل فريد شوقي: كانوا بيدفعول كويس؟، فضحك الرئيس السادات وقال له كانوا ناس كُرما".

ولفت توفيق إلى أن تاريخ ميلاد تحية كاريوكا عليه خلاف والأرجح أنه كان عام ١٩١٩.

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