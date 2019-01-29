محمد توفيق: "كاريوكا" اجتازت قهر الطفولة بعبقرية

كتب - محمد عاطف:

قال الكاتب محمد توفيق، إن عبقرية الفنانة تحية كاريوكا، تتمثل استطاعتها اجتياز فكرة القهر التي تعرضت لها في طفولتها، مشيرا إلى أن كاريوكا عانت كثيرًا في طفولتها وتم تقييدها من قدميها بالسلاسل، رغم أنها اعتمدت فيما بعد على جسدها وعلى مرونتها ولم يكسرها ما تعرضت له من قهر.

جاء ذلك خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب "مذكرات كاريوكا"، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف توفيق: تجلت عظمة كاريوكا الحفاظ على قضية الأفكار التي تحملها، ولم يهمها الشخصيات الكبيرة التي تعاملت معهم، وقد كانت لها علاقات مع كثير من الرؤساء.

وتابع: كانت لها علاقة مباشرة بالملك فاروق، والتقت به في حفل بأحد الكازينوهات فقالت له إن هذا المكان لا يليق بك، وفيما بعد تعرض لحادث فإذا بها تجمع عددا من الفنانين وتذهب لزيارته.