مجلس الوزراء يبحث تحويل الوادي الجديد إلى مركز عالمي لإنتاج التمور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء أصدر عددًا من القرارات العاجلة بشأن تحويل المحافظة إلى مركزًا عالميًا لزراعة النخيل وإنتاج التمور والصناعات المرتبطة به، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء الرئاسي بقيادات وأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع الذي عُقد لوضع خطة تنفيذية عاجلة، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الزراعية الموجودة بالمحافظة، ودراسة إنشاء أول بورصة للتمور على مستوى الجمهورية بالمحافظة.

وأشار الزملوط، إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء خط السكك الحديد لنقل منتجات المحافظة، والتي تقدر ب 4.5 مليون طن سنويًا، لدعم خطة الاستثمار بالمحافظة وتشجيع المستثمرين الجادين.