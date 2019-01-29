"الإسكان": فتح التحويلات لحجز الأراضي الخدمية بـ"بيت الوطن" للمصريين بالخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، فتح باب التحويلات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 29 يناير وحتى يوم الخميس 7 فبراير؛ لحجز قطع الأراضي التجارية والترفيهية والخدمية، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

وأضاف عباس، في بيان له اليوم، أنه لن يتم النظر إلى أي تحويلات ترد قبل أو بعد الفترة المُحددة، موضحاً أنه تم تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز (www.nuca.gov.eg)، اعتباراً من الساعة 12 مساء الإثنين 28/1/2019.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه بالنسبة للعملاء الذين حولوا بالمرحلة السادسة، ويرغبون في حجز قطع الأراضي التجارية والترفيهية والخدمية، عليهم استكمال سداد الدفعة المُقدمة، أو تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل، مع ضرورة إرسال طلب على البريد الإلكتروني الخاص بالموقع (info@mhousing.gov.eg)، طبقاً للنموذج المذكور على الموقع، والتأكد من كتابة كود الحجز بالتحويلات.

وتابع: "سبق ووافق مجلس الوزراء على طرح قطع الأراضي التجارية والترفيهية والخدمية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، موضحاً أن الطرح سيكون بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري".

وأضاف: "تتضمن الشروط العامة، أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا يقل سنه عن 21 سنة، وأن يكون فردًا، أو شركة مصرية قائمة، أو تحت التأسيس (مجموعة أفراد)، فيما عدا أراضي المدارس يتم تخصيصها للشركات فقط، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، أو استكمال مبلغ الدفعة المقدمة للحاجزين بالمرحلة السادسة، أو تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل فى حال عدم الاحتياج لاستكمال مبلغ الدفعة السابق إرسالها وذلك للحصول على أولوية ضمن مبالغ التحويل، ممن لم يقوموا بالاستفادة من التحويلات الخاصة بهم فى إجراء حجز خلال المرحلة، على أن يتم الاستفادة بكامل مبلغ التحويل السابق إرساله بالمرحلة السادسة، كما يشترط عدم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن الحجز والسداد يكون عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، بشرط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقاً لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو بسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام.

وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أوضح المهندس خالد عباس، أنه يتم سداد 10 % دفعة مقدمة، و10 % خلال 45 يوماً من تاريخ التخصيص على الموقع الإلكترونى، و10 % عند الاستلام، ويتم سداد الباقي على 3 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية، ويتم سداد القسط الأول خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، مشيراً إلى أنه يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي حالة تأخر سداد أي من الدفعات المذكورة عن الموعد المُحدد سيتم إلغاء التخصيص.