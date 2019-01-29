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    ماكرون للبابا تواضروس: أٌقدر دور الحكومة المصرية في حماية المسيحيين

    10:36 ص الثلاثاء 29 يناير 2019
    ماكرون للبابا تواضروس: أٌقدر دور الحكومة المصرية في حماية المسيحيين

    ماكرون والبابا تواضروس

    كتب – محمود مصطفى:
    أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تقديره لما تفعله الحكومة المصرية لحماية المسيحيين.
    وقال ماكرون خلال استقبال البابا تواضروس له بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح الثلاثاء، "أٌقدر دور الحكومة المصرية لحماية المسيحيين".
    وأضاف ماكرون: "نسعى إلى مشاركة مصر في معركتها بمجال التعليم"، متابعا: "نحن دائما نتعلم من الكلام والحوار من أجل البناء، هذا ما تعيشونه يوميا، أنا بهذه الروح أقود شئون فرنسا، وليس في إطار نظرة من جانب واحد أو نظرة للعلاقات بين الشرق والغرب، دائما في الحوار يوجد الكثير من التكامل التكامل".
    واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
    وعقد الرئيس الفرنسي، أمس، جلسة مباحثات، مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية.

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