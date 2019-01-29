  • عاجل:"فقد 27 قرشا في يومين".. تعرف على أسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الدولار طفل البلكونة الطقس خليها تصدي معرض الكتاب رامون دياز أزمة فنزويلا أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

    ماكرون للبابا تواضروس: مصر أمام تحدٍ هائل في الزيادة السكانية

    10:25 ص الثلاثاء 29 يناير 2019
    ماكرون للبابا تواضروس: مصر أمام تحدٍ هائل في الزيادة السكانية

    ماكرون والبابا تواضروس

    كتب – محمود مصطفى:

    قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مصر أمام تحد هائل متمثل في الزيادة السكانية، ما يحتاج إلى أن تكون هناك معركة فكرية يقودها الناس في مصر.

    وأضاف خلال استقبال البابا تواضروس له، صباح الثلاثاء، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "أؤيدكم تماما فيما قلتوه، بكثير من الأحيان بأن هناك صراعًا في أن نحكم على الآخر، وأعتقد أن الحقيقة في هذا الحوار".

    وتابع الرئيس الفرنسي: "نحن دائما نتعلم من الكلام والحوار من أجل البناء، هذا ما تعيشونه يوميا، أنا بهذه الروح أقود شئون فرنسا، وليس في إطار نظرة من جانب واحد أو نظرة للعلاقات بين الشرق والغرب، دائما في الحوار يوجد الكثير من التكامل التكامل".

    واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

    وعقد الرئيس الفرنسي، أمس، جلسة مباحثات، مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية.

    إيمانويل ماكرون مصر الزيادة السكانية البابا تواضروس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية زيارة ماكرون

    الخبر التالى:

    البابا تواضروس للرئيس الفرنسي: لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال الحوار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان