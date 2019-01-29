ماكرون للبابا تواضروس: مصر أمام تحدٍ هائل في الزيادة السكانية

كتب – محمود مصطفى:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مصر أمام تحد هائل متمثل في الزيادة السكانية، ما يحتاج إلى أن تكون هناك معركة فكرية يقودها الناس في مصر.

وأضاف خلال استقبال البابا تواضروس له، صباح الثلاثاء، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "أؤيدكم تماما فيما قلتوه، بكثير من الأحيان بأن هناك صراعًا في أن نحكم على الآخر، وأعتقد أن الحقيقة في هذا الحوار".

وتابع الرئيس الفرنسي: "نحن دائما نتعلم من الكلام والحوار من أجل البناء، هذا ما تعيشونه يوميا، أنا بهذه الروح أقود شئون فرنسا، وليس في إطار نظرة من جانب واحد أو نظرة للعلاقات بين الشرق والغرب، دائما في الحوار يوجد الكثير من التكامل التكامل".

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعقد الرئيس الفرنسي، أمس، جلسة مباحثات، مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية.