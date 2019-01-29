"الجمارك": 600 ملیون جنيه قیمة السیارات المفرج عنها في ديسمبر

كتب – طه عبيد:

أفرجت إدارة سیارات الركوب بالإدارة العامة للسیارت بجمارك بورسعید برئاسة أشرف عبد الھادى، خلال شھر دیسمبر 2018 عن 206 سیارات ركوب (ملاكي) مودیلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النھائي وعدد 913 سیارة إعفاءات لذوي الإعاقة بقیمة إجمالیة 305 ملايين و639 ألف و248 جنیهًا.

وأنهت الإدارة، الإجراءات الجمركیة بنظام الترانزیت على مشمول 232 بیانًا جمركيًا خلال نفس الفترة، وبلغت الضرائب الجمركیة والرسوم المحصلة عن ھذه السیارات 32 ملیون و794 ألف و370 جنیهًا، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جھات أخرى 6 ملايين و382 ألف و759 جنيهًا بإجمالي إیرادات محصلة قدرها 39 ملیون و177 ألف و128 جنیهًا.

وبلغ عدد البیانات الجمركیة والمفرج عنها من مجمع قطع غیار السیارات خلال شهر دیسمبر2018 حوالي 1461 بیانًا جمركيًا بقیمة إجمالیة 260 ملیون و400 ألف و938 جنیهًا، وبلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 20 ملیون و608 آلاف و699 جنیهًا، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 41 ملیون و437 ألف و120 جنیهًا بإجمالي إیرادات محصلة قدرها 62 ملیون و45 ألف و819 جنیهًا.

وبلغ عدد البیانات الجمركیة بمجمع سیارات النقل والمعدات، خلال ديسمبر، 146 بیانًا جمركيًا وارد نهائي معدات [حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعیة – سیارات نقل] بقیمة إجمالیة 58 ملیون 225 ألف و348 جنیهًا.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركیة المحصلة عنها 3 ملايين 460 ألف 82 جنیهًا والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 8 ملايين 401 ألف و983 جنیهًا بإجمالي إیرادات محصلة قدرها 11 ملیون و862 ألف و65 جنیهًا.

وتابعت إدارة متابعة دفاتر سیارات المنطقة الحرة بتحصیل غرامات عن مخالفات عن السیارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 71 ألف و77 جنيهًا.

وبذلك تكون القیمة الإجمالیة لسیارات الركوب (الملاكي) ورسائل سیارات النقل والمعدات وقطع غیار السیارات المفرج عنها من إلإدارة العامة لجمارك السیارات ببورسعید خلال شهر دیسمبر 2018 حوالي 624 ملیون و265 ألف و534 جنیهًا ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركیة المحصلة عنها 56 ملیون و934 ألف و228 جنیهًا، وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخرى 56 ملیون و221 ألف و862 جنيهًا.

وبلغ إجمالي الإیرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السیارات بالإدارة المركزیة لجمارك بورسعید، والمنطقة الحرة خلال شهر دیسمبر 2018 حوالي 113 ملیون، و156 ألف و90 جنيهًا.​