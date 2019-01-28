طارق شوقي: "هنخلي الأوائل يقفوا طوابير على التعليم الفني"

كتبت- ياسمين محمد:

حلَ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ضيفًا على برنامج "نقطة حوار"، المذاع عبر شبكة راديو وتلفزيون بي بي سي، في حوار مجتمعي من مكتبة الإسكندرية تحدث فيه شوقي عن خطة الوزارة في تطوير التعليم وتسريب الامتحانات وأوضاع المعلمين.

وحول أهمية التعليم الفني، أكد الدكتور طارق شوقي، إنه يسعى جاهدًا للنهوض بالتعليم الفني، حيث يرى حاليًا أن الطلاب الراسبون فقط هم من يُجبرون على الالتحاق بالتعليم الفني بعد الشهادة الإعدادية، وكأنها عقاب بالنسبة لهم.

وأضاف شوقي، اللي بينجح بعد الإعدادي ويجيب درجات كويسة بيدخل تعليم عام وثانوية عامة، واللي بيجيب درجات قليلة أو يرسب بيدخلوه تعليم فني كأنها عقوبة، والطالب مش بيختار ولازم الكلام ده كله يتغير".

وأشار وزير التعليم، إلى أنه يسعى لتطبيق التكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني، "هناخد أوائل الطلاب وهتلاقوا الأوائل واقفين طابور عشان يقدموا ومش هناخد الساقط"، مؤكدًا أنه تم التعاقد مع عدد من المصانع الكبرى، وكذلك شركات ألمانية، من أجل التدريس للطلاب، وإلحاقهم على العمل في تلك الشركات.​