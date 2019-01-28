برلمانية: السيسي تفوق على سابقيه في الحكم والإدارة

كتب- محمد نصار:

قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن مصر تدخل الآن طورًا جديدًا من التقدم والتحديث، ينقلها من صفوف الدول الفقيرة إلى إطار الدول الناهضة المتوسطة الدخل، التي تبحث لها عن مكان جديد لائق تحت الشمس يُعيد لها مكانتها وريادتها، يمثل إضافة جديدة إلى واقع مصر الراهن.

وأضافت فهيم، في بيان، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي ينتهج سياسات جديدة أكثر علمية وموضوعية في النظر إلى مشكلات مصر الأساسية، تغاير سياسات معظم من سبقوه في منهج الحكم وأسلوبه ونظرته وطرائق معالجته للمشكلات المصرية.

وتابعت: السيسي تفوق على سابقيه ويُرسي بهذه القواعد الجديدة الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية الحديثة التي تنمو بتراكم جهود أجيالها المتتابعة في إطار منظور شامل تحددت أهدافه النهائية في حتمية تحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري، وتعزيز قدراته الخلاقة من خلال تعليم جيد يهتم بتنمية المهارات والكفاءات ورعاية المواهب وتشجيع الإبداع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه يدخل ضمن أسس بناء الدولة المصرية نظام صحي جديد يرقى بخدمات الصحة، ويُخلصها من قوائم انتظار الجراحات التي تجاوزت ستة أشهر، ويلزم الدولة بأولويات واضحة ومحددة تتمثل في القضاء على فيروس "سي" الذي ينهش أكباد المصريين، والتعرض لمشكلات التقزم وفقر الدم التي تهدد البنية الجسمية لأطفال مصر، وأخيرًا مبادرة "نور حياة" لمكافحة العمى من خلال التشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الإبصار.