الصحة تُجري حصرًا بحالات الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية (مستند)

كتب - أحمد جمعة:

تُجري وزارة الصحة والسكان، حصرًا بحالات الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية خلال الفترة الماضية.

وخاطب الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، مديرات الشؤون الصحية بالمحافظات؛ بشأن بعدد محاضر الشرطة التي تم تحريرها بواسطة المستشفيات حيال التجاوزات ضد أفراد الأطقم الطبية، وعدد المحاضر التي تم تحريرها ضد أفراد الأطقم الطبية بالمنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة، حتى نهاية ديسمبر الماضي.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإلزام القائمين على المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بإبلاغ السلطات العامة فور وقوع أحداث اعتداء على الفرق الطبية داخل تلك المنشآت أثناء تأدية عملهم.

يقضي القرار الوزاري بمتابعة التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية بشأن وقائع الاعتداء على الفرق الطبية المختلفة وإمدادها بما تطلبه من أوراق ومعلومات.