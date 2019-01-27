93.5 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات بالسويس في ديسمبر الماضي

القاهرة- أ ش أ:

قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إن إجمالي إيرادات جمارك سيارات النقل والملاكي بالسويس خلال ديسمبر الماضي بلغ 93 مليونا و580 ألفا و914 جنيها.

وأضاف المصدر - في تصريح اليوم الأحد-، أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 652 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة بقيمة 144 مليونًا و984 ألفا و547 جنيها.

وأوضح أنه تم الإفراج عن 139 سيارة نقل خلال هذه الفترة بقيمة 38 مليونا و441 ألفا و522 جنيها، مشيرا إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 99 سيارة.

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