نائب محافظ القاهرة يكشف مصير العقارات الملونة بشكل مخالف

كتب- محمد نصار:

قال العميد محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه لن يتم فرض لون معين على مختلف مناطق المحافظة، ولكن سيتم مراعاة البعد الجمالي لكل منطقة واختيار الألوان التي تتناسب معها.

وأضاف صلاح، لمصراوي، اليوم السبت، أنه صدرت توجيهات لرؤساء الأحياء بتوحيد الألوان بالشوارع وبما يتناسب مع النسق العام للحي، متابعًا: مش كل العقارات هيتم دهانها ولن يتم فرض لون موحد على كافة المناطق لكن على كل منطقة أن يكون لها لونًا موحدًا.

وحول مصير العقارات التي تم طلائها من قبل القرار، أوضح أن عملية الدهان ستتم بالتنسيق مع الأحياء، فإذا توافق اللون مع المخطط للمنطقة من الممكن تجديد الطلاء فقط، وإذا لم يتناسب مع المخطط للمنطقة سيتم إعادة طلائها بالألوان التي يتم التوافق عليها.

وأوضح نائب المحافظ، أن الأمر يحتاج إلى المرونة وليس التشدد، فإذا كان اللون الغالب في أحد الأحياء الأبيض سيتم تعميم اللون على المباني المستهدف طلائها، وليس فرض لون مغاير للون السائد.

وكان محافظ القاهرة، وجه خلال اجتماعه برؤساء الأحياء، الأربعاء الماضي، بمراجعة العقارات المقامة بالطوب الأحمر بكل حي، وإلزام ملاكها بطلائها تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن حي النزهة بدأ فعليًا في توحيد ألوان العقارات المطلة على شارع جوزيف تيتو وبلغ عددها أكثر من 35 عقارًا وما زال العمل جاريًا.

ووجه عبدالعال، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الجادة والتي أبدت رغبتها في التعاون بتمويل أعمال طلاء المباني المقامة بالطوب الأحمر في الأحياء والمناطق الأكثر احتياجًا للارتقاء ورفع كفاءة مباني العاصمة.