الإسكان: بدء تسليم الوحدات السكنية بـ"الإسكان الاجتماعي الحر" للحاجزين ووضع آلية للتسليم

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، بدء تسليم الوحدات السكنية بمحور "الإسكان الاجتماعي الحر"، للحاجزين والراغبين في سداد ثمن الوحدة بنظام التقسيط على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهراً، طبقاً لكراسة الشروط.

وأوضحت مي عبد الحميد، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت، أنه سبق الإعلان عن استمرار فتح باب حجز الوحدات السكنية بمحور "الإسكان الاجتماعي الحر"، وإتاحة شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصري المميكن (202 مكتبا)، حيث قررت إدارة الصندوق إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للتقدم بالمشروع، والاستفادة من شراء وحدات جديدة دون التقيد بأي من شروط برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأفادت بأن اختيار الوحدة السكنية المُراد شراؤها يتم من خلال أولوية الحجز بالموقع الإلكتروني بعد سداد مقدم جدية الحجز، والمصاريف الإدارية بمكاتب البريد المصري المميكن، مضيفة أنه تمت إتاحة الوحدات السكنية المتبقية للحجز بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق (MailScanner has detected a possible fraud attempt from "www.mff.gov.xn--eg)-u7g" claiming to be www.mff.gov.eg)، مع إمكانية الاطلاع على جميع بياناتها الأساسية فيما يتعلق بالمواقع والعناوين وكود الحجز الخاص بكل وحدة سكنية على حدة.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "وُضِعَت آلية لإنهاء إجراءات التعاقد واستلام الوحدات السكنية، من خلال قيام الحاجزين بعدد من الخطوات، وذلك بعد سداد دفعة الاستلام والتعاقد بمكاتب البريد المصري المميكن لاستكمال مقدم الوحدة السكنية إلى 30% من إجمالي ثمن الوحدة الواردة بكراسة الشروط".

وشددت على التزام الحاجز بسداد الأقساط ربع السنوية المُستحقة عن شراء الوحدة السكنية التي تم التعاقد عليها بنظام التقسيط بفرع البنك الأهلي الذي قام فيه سابقاً بفتح حساب بنكي له، بحيث يستحق سداد أي قسط خلال أول 5 أيام من بداية تاريخ استحقاق القسط، وفي حالة التأخر عن سداد أحد الأقساط عن مواعيدها المقررة تُحسب غرامة تأخير بنسبة 1.5 % من قيمة القسط المتأخر وذلك عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، على أن يكون الحد الأقصى لمدة التأخير المسموح بها هو 6 أشهر عن القسط الواحد.

وأشارت إلى أنه سبق طرح 18590 وحدة بمحور "الإسكان الاجتماعي الحر"، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، بالمحافظات والمدن الجديدة، وتم توفير 202 مكتب بريد مُمكين لشراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، مضيفة أن من لديه أي تساؤل أو استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية وهى 5777 1 أو 5999 أو 188من أي تليفون محمول أو 090071117 من أي خط أرضي.​