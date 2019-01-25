الأزهري: 19 دولة تواصلت معي حول مبادرة "أسبوع الوطن"

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن 19 دولة تواصلت معه، بخصوص مبادرته "أسبوع الوطن" التي أطلقها الجمعة الماضية، موضحًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عنها قريبًا.

وقال الأزهري، في خطبة الجمعة الثالثة من مسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية الجديدة: أطلقت في ختام الجمعة الماضية مبادرة أسبوع الوطن، ودعوت كافة المؤسسات في الوطن العربي والمؤسسات الإسلامية أن يخصصوا أسبوعا تدور فيه خطبهم وأحاديثهم عن قيمة الوطن، حتى يشيع في الدينا كلها شعور رفيع من البشر بالأوطان والوفاء لها.

وأضاف: بعد انطلاق الدعوة جاءني تجاوب وترحيب من عدد كبير من الدول، وبلغت حتى اليوم عدد الدول التي راسلتني ، ورحبت ما يزيد عن 19 دولة، وسأجمع أطروحاتها ومكاتباتها التي بينت من خلالها سعادتها بتلك الدعوة وسنعلن عن كل ذلك في مؤتمر صحفي قريب، ومن أرض الكنانة مصر ستنطلق مسيرة النور".

وأكد أن الوطن من معايير التدين الصادق.مستعرضا لمحات عن مصر لما لها خصوصية متفردة لها فهى أرض الانبياء.وتابع: سورة كاملة في القرآن جرت أحداثها عن مصر، وذكرت مصر 4 مرات باسمها و40 مرة بالإشارة إليها في القرآن الكريم، سورة يوسف أحداثها جرت على أرض مصر وسورة طه جرت غالب أحداثها على أرض مصر، وكذلك سورة الأعراف، والشعراء جرى قسط كبير من أحداثها على أرض مصر وسورة القصص أيضا، وكم من ذكر رفيع ورصد قرآني لما جرى على أرضها من الأحداث.

وقال الأزهري إن الله جل جلاله في وحيه المعظم ما اعتنى ببقعة من بقاع الأرض كعنايته بأرض مصر لرصد ما يجري من أحداثها.

ووجه رسالة إلى الدول العربية والعالم الاسلامي والعالم كله، قال فيها": إن أبناء مصر يحملون للدنيا كلها الخير والعلم والأمان، وأي أزمة فهي مسألة وقت عندهم، سيتجاوزونها وسيتخطونها ويلتئم جرحهم ويستعيدون مجدهم ويصنعون حضارتهم، انتظروا من ارض مصر أبناء يصنعون الحضارة ويقدمون الخير للبشرية كلها".

