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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والرمال غداً وحتى الثلاثاء المقبل

05:02 م الجمعة 25 يناير 2019
الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والرمال غداً وحتى الثلاثاء المقبل

ارشيفية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد رياحًا مثيرة للأتربة والرمال قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة بدءاً من السبت.

وأضاف عبد العال -في تصريحات لمصراوي- أنه من المتوقع أيضًا استمرار الرياح حتى الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن العاصفة المقبلة ستكون أقل حدة من العاصفة التي شهدها البلاد خلال الفترة الماضية.

وعن درجات الحرارة، قال رئيس الأرصاد، إن طقس السبت سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يتراوح ما بين 2 لـ 3 درجات، على أن يشهد انخفاضًا ملحوظًا اعتبارًا من الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل بقيم تقل عن المعدل الطبيعي لهذه الفترة بـ"درجتين".

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض التوقعات تشير بفرص سقوط أمطار على جنوب سيناء اعتبارًا من السبت وحتى الاثنين المقبل.

 

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