رئيس مجمع اللغة العربية في ضيافة الجناح السعودي بمعرض الكتاب

القاهرة - أ ش أ:

استقبل الصالون الثقافي بجناح المملكة العربية السعودية المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة، وكان في استقباله الدكتور خالد بن عبدالله النامي المحلق الثقافي للسفارة السعودية بالقاهرة.

وأبدى الشافعي خلال الزيارة إعجابه الشديد بالجناح السعودي بالمعرض وبمشاركة المملكة وكذلك الإصدارات المختلفة، مشيدا بدور المملكة في خدمة اللغة العربية وتطور الكتاب السعودي في شتي المجالات العلمية والثقافية المختلفة.

وأكد أن مجمع اللغة العربية، الذي اقترب مئة عام على تأسيسه، هدفه الأول هو الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها، وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون، وملائمة لحاجات الحياة المتطورة ودراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والحضارية وتوحيدها وكذلك دراسة العلوم الأجنبية، والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية.

وكان السفير السعودي بالقاهرة أسامة أحمد نقلي قد افتتح جناح المملكة أمس الأول "الأربعاء" وقال في هذه المناسبة: إن معرض القاهرة الدولى للكتاب بالقاهرة من أكبر وأهم المعارض فى المنطقة بل فى العالم، وبالتالى فإن مشاركة المملكة لا بد أن تكون ذات ثقل وأن يكون جناح المملكة من أكبر الأجنحة المشاركة، فهو يعكس حضارة وتاريخ وتراث وثقافة المملكة العربية السعودية.مضيفا أن ذلك يأتى فى إطار العلاقة المتينة بين مصر والمملكة وحجم التبادل الثقافى بين البلدين.

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