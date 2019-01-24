"التعليم": 8 ملايين طالب يشاركون بمسابقة تحدي القراءة لعام 2018-2019

كتبت- ياسمين محمد:

قالت الدكتورة سمية صديق مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد المشاركين هذا العام 2019/2018 في مسابقة " تحدي القراءة "- الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الإمارات منذ عام 2015 - يبلغ أكثر من 8 ملايين طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، موضحة أن عدد الطلاب في النسخة الأولى منها بلغ 850 ألف طالب، ما يدل على نجاح المسابقة رغم مرور 4 سنوات على انطلاقها.

جاء ذلك خلال ندوة "تحدي القراءة" اليوم الخميس، ضمن فعاليات البرنامج المهني، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة محمد حامد الأمين العام لاتحاد الناشرين المصريين، الدكتورة هناء قاسم منسق مشروع تحدي القراءة، والطالبة مريم محمد الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي والعالم العام الماضي في المسابقة.

وأضافت أن المشروع يستهدف طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومقسم إلى 4 مراحل الأولى من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي، والثانية من الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي، والثالثة الصفوف الإعدادية، والرابعة الصفوف الثانوية.

وتابعت أن المسابقة ستقام هذا العام على 3 مراحل الأولى على مستوى المدارس وتنطلق شهر فبراير المقبل، والثانية على مستوى المديريات التعليمية شهر مارس المقبل، والثالثة على مستوى الجمهورية نهاية شهر مارس المقبل، لاختيار الفائزين بالمراكز العشرة الأولى والمشاركة في مسابقة تحدي القراءة التي ستقام في دبي بدولة الإمارات خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضحت أن فعاليات مشروع تحدي القراءة لم تقتصر فقط على المسابقة، بل هناك معارض تحدي القراءة العربية بمشاركة اتحاد الناشرين المصريين حيث تم تنظيم 18 معرضا على مستوى المحافظات، كما سيتم إقامة معرضين في الفيوم والمحلة، خلال شهر فبراير المقبل، بالإضافة إلى أنه توقيع بروتوكول مع مكتبة الإسكندرية العام للاستفادة من المكتبة خصوصا طلاب المحافظة.

وأشارت إلى أن عدد استعارات الكتب بلغت أكثر من 9 آلاف كتاب منذ توقيع البروتوكول وأيضا تم توزيع 134 ألف كتاب على المديريات التعليمية لتوزيعها على الطلاب في 250 مدرسة ابتدائية.

من جانبه، أشاد الأمين العام لاتحاد الناشرين المصريين، بمسابقة تحدي القراءة التي أعادت مصر على خريطة الدول المهتمة باللغة العربية واكتشاف آلاف الطلاب الذين يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، معلنا أن الاتحاد سيقوم بطباعة ونشر أي عمل أدبي من تأليف الطلاب الفائزين في المسابقة بمشاركة جميع دور النشر في مصر، بالإضافة إلى أصدار كارنيه من اتحاد الناشرين المصريين لجميع طلاب مصر يحصل بموجبه على تخفيض 25 % بجميع دور النشر.

فيما قالت منسق المشروع، إن القراءة هي العمود الثالث من مهارات اللغة العربية لذلك فإن هذا المشروع ساهم بشكل كبير في جذب محبي اللغة العربية، ويستهدف المشروع الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من مليون قارئ، ويضم 50 مليون كتاب.

وحول معايير اختيار المحكمين، أكدت أنه يتم اختيار المتخصصين في اللغة العربية من الشباب ويتم تدريبهم وفق كل مرحلة من المراحل وطرق اختيار الفائزين، وفق المعايير التي حددتها اللجنة، ومنها اللغوية والقدرة على التعبير وطلاقة الحديث والتدفق في الحديث ومعايير الفهم للقراءة والاستيعاب والثقافة العامة والقدرة على التلخيص في الكتاب وفهم الكتاب ومهارات التفكير الناقد الإبداعي.

وأعربت مريم يوسف، عن سعادتها بفوزها بالمركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة العربي التي أقيمت في دبي العام الماضي، مشيرة إلى أنها تحب القراءة منذ طفولتها وساعدها في ذلك حفظ القرآن الكريم وهي في الصف الخامس الابتدائي، لافتة إلى أنها شاركت في الدورة الأولى والثانية من المسابقة ونجحت في الحصول على المركز الثاني في الدورة الثالثة.