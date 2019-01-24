بدء إجازة نصف العام السبت.. وهذا موعد عودة المدارس

كتبت-ياسمين محمد:

انتهت جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، على مستوى الجمهورية، لتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من بعد غدٍ السبت.

وعممت وزارة التربية والتعليم، منشورا على المديريات التعليمية، ينص على أنه من المقرر بدء إجازة نصف العام اعتبارا من السبت الموافق 26 يناير 2019، وحتى الخميس الموافق 7 فبراير 2019، واعتبار اليوم الخميس هو آخر أيام الفصل الدراسي الأول، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسية2018/2019 والمعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني رسميا اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 فبراير، وتصل عدد أيام الدراسة الفعلية به إلى 96 يوما.