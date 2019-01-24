حدث ليلاً.. تسريب امتحان الثانوي على "فيسبوك" وحقيقة رفع دعم الكهرباء

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"تكريم للشهداء وكلمة للمصريين".. 20 صورة ترصد احتفالية عيد الشرطة

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لاحتفالية العيد السابع والستين للشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وكبار رجال الدولة.

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تسريب ليلة الامتحان.. "كيمياء" أولى ثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نموذجًا لامتحان مادة الكيماء للصف الأول الثانوي، زعموا أنه تسريبا للامتحان الذي يؤديه الطلال، اليوم الخميس.

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وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم 8 سنوات لمراعاة ارتفاع الأسعار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.

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23 شركة تخفض أسعار سياراتها في مصر 2019.. تعرف عليها

أعلنت شركة مرسيدس بنز إيجيبت، الثلاثاء، عن أحدث قائمة سعرية لسياراتها في السوق المصري، والتي شهدت تراجعًا كبيرًا بأسعار العديد من الطرازات وصل إلى نحو 500 ألف جنيه.

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تونى بلير يلتقي وفد مصر في دافوس ويشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

أعرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير، عن إعجابه الشديد بالنجاح الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

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رئيس الوزراء يعرض تجربة مصر في البنية التحتية بمنتدى "دافوس الاقتصادي"

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، في جلسة العمل حول سياسات البنية التحتية والبنية الحضرية، والتي أدارها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير.

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"شومان" يحذر من استغلال اسم الأزهر في الدعايا للحج

استنكر الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، استغلال اسم الأزهر الشريف في الدعايا والتدليس وخداع الناس، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستغلين لاسم الأزهر.

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محافظ الاسكندرية يوضح مصير سكان المناطق الخطرة بـ"اللبان والجمرك" بعد إخلائها

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها الأربعاء، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، طلب إحاطة بشأن خطة محافظة الإسكندرية لمواجهة كارثة المنازل الآيلة للسقوط بمناطق اللبان والجمرك ومينا البصل وغيرها.

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وزير الأوقاف أمام "النواب": خصصنا 400 مليون جنيه لأعمال البر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة رفعت مخصصاتها الموجهة لأعمال البر من 30 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه هذا العام.

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رئيس البرلمان يغادر الكويت عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرسمية

غادر الكويت مساء أمس الأربعاء، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والوفد البرلماني المرافق له، عائدا إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته الرسمية للكويت، والتي استغرقت خمسة أيام.

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تغطية خاصة| أزمة في فنزويلا.. من رئيس البلاد؟

أعلن المعارض الفنزويلي خوان جويدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد أمام الآلاف من أنصاره، وبعد وقت قصير دعمته الولايات المتحدة الأمريكية وتبعتها عدد من الدول اللاتينية، ووصفته واشنطن بالشجاع.

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الخارجية الروسية تطالب إسرائيل بإنهاء هجماتها ضد سوريا

طالبت الخارجية الروسية إسرائيل اليوم الأربعاء بالكف عن شن هجمات على الأراضي السورية، وذلك بعد الغارات العنيفة التي شنتها إسرائيل مؤخرا والتي قالت إنها استهدفت مواقع إيرانية.

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الخارجية الأمريكية تدين استخدام "القوة المفرطة" ضد متظاهري السودان

عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عن قلقها البالغ من أعداد المحتجزين والقتلى والجرحى في احتجاجات السودان التي بدأت في الشهر الماضي.

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انفجار قرب القنصلية الأمريكية في جنيف

قالت الشرطة في مدينة جنيف السويسرية مساء أمس الأربعاء، إنه تم الإبلاغ عن انفجار غاز بالقرب من القنصلية الأمريكية.

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تحالف دعم الشرعية باليمن: 741 انتهاكا حوثيا منذ بداية اتفاق الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن انتهاكات الميليشيات الحوثية بلغت 741 انتهاكا منذ بداية اتفاق الحديدة لوقف النار.

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الجبير يبحث مع المبعوث الفرنسي الخاص لليبيا الأوضاع بالمنطقة

بحث عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ، أمس الأربعاء ، بالرياض مع المبعوث الفرنسي الخاص لليبيا السفير فريدريك ديزانيو، تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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