الجفري: دعوة الأزهري لـ"أسبوع الوطن" تصحيح للمفاهيم الخاطئة وجاءت في وقتها

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري بالمبادرة التي أطلقها الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، تحت عنوان" أسبوع الوطن"، من على منبر مسجد الفتاح العليم الجامع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودعا الجفري، في بيان له الأربعاء، للتجاوب مع المبادرة، قائلاً إنها "باب من أبواب تصحيح المفاهيم ومن صميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومفهوم لمحبة الوطن وفق تأصيل شرعي لوحدة الأمة والانتماء إليها".

وكان الدكتور أسامة الأزهري، المستشار الديني لرئيس الجمهورية ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أطلق من منبر مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبادرة "أسبوع الوطن"، بحيث تقوم مؤسساتنا وعلماؤنا وكُتَّابنا ومثقفونا وأبناء الوطن جميعًا بإطلاق محاضرات وندوات تدور كلها حول البر بالأوطان، وأن هذا من شمائل الإيمان، ومن مكارم الشرع الشريف، ومن محاسن الأخلاق، ومما تتخلق به الطباع السليمة والعقول المنيرة.

واشتملت المبادرة أيضًا على دعوة كافة المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية في كافة الدول العربية الشقيقة لقبول هذه المبادرة وتفعيلها، حتى تعود مصر منبرًا يقدم للدول الشقيقة كل أوجه التعاون على ما يحفظ أوطاننا ويحقق لها الأمان.​