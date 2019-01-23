"العائلات تُسجل الحضور".. معرض الكتاب قبلة الباحثين عن التثقيف والترفيه (صور)

كتب - أسامة عبدالكريم:

تصوير - نادر نبيل:

حرصت العديد من الأسر المصرية على اصطحاب أطفالهم لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في أول أيام افتتاحه أمام الجمهور، اليوم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يحتفل بيوبيله الذهبي هذا العام.

وعلى الرغم من نقل المعرض هذا العام إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فإن ذلك لم يمنع ممدوح محمد، من التواجد بصحبة أسرته المكونة من زوجته و5 أطفال، بدافع قضاء يوم ترفيهي داخل أروقة المعرض.

يسعى ممدوح إلى المعرض كل عام، من أجل "الأطفال يتعودوا على زيارته"، ويحرص كل عام على شراء المجلات للأطفال لدفعهم نحو حب القراءة.

ما عزز من رغبة "ممدوح" في زيارة المعرض هذا العام، ما قررته إدارة المعرض بتخيص جزء للأطفال "الولاد فرحانين بالألعاب والألوان والرسم".

ويرى المهندس محمد عبدالقادر، أن اصطحاب أسرته بأول أيام المعرض يأتي بهدف الترفيه على الأطفال في المقام الأول، خاصة مع تزامنه مع إجازة منتصف العام، لكنه عاد ليؤكد أن الجانب الثقافي جزء أساسي من هذه الزيارة.

وقال "عبدالقادر" إنه اشترى قصصًا وألعاب ذكاء لأطفاله "وهما مبسطوين إننا جينا وعاوزين نيجي كل سنة"، موضحا أن التنظيم الجيد الذي ظهر عليه المعرض، إضافة إلى نظافة المكان والمساحة الواسعة المقام عليها المعرض، خففت من الزحام "المباني المجهزة رحمتنا من التعرض لأشعة الشمس كما كان يحدث في المعرض السابق، وهذه العوامل ستكون جذابة للزوار خاصه العائلات".

"الأطفال بيحبوا القصص وعوزاهم يتعودوا على القراءة"، كان ذلك دافعًا لاصطحاب "بوسي محمد" أطفالها إلى معرض الكتاب في أولى أيامه، دون النظر إلى بُعد المسافة، مؤكدة تكرار الزيارة مرة أخرى بعدما أبدت إعجابها بالشكل الجديد لمعرض الكتاب.

وحضرت سلوى موسى، معلمة، برفقة طفلها محمود 9 سنوات، إلى المعرض، وفاء لوعد قطعته على نفسها لتلبية رغبة ابنها في زيارة المعرض.

تقول: "وعدته بزيارة المعرض، وكان متشوقا للزيارة"، مشددة على حرصها على اصطحاب نجلها خاصة أن المدرسة تفعل وتدعم الأنشطة التي يجريها الطلاب في الإجازة، وتدونها لهم.