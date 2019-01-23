"المحرصاوي": الإقبال الجماهيري على جناح الأزهر يعكس الاهتمام باقتناء مؤلفاته

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يحرص على المشاركة الفعالة في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الثالث على التوالي، بإصدارات علمية وفكرية متنوعة تستهدف ترسيخ الفهم الحقيقي للدين الحنيف بمنهجه المعتدل وقيمه السمحة.

وقال المحرصاوي - على هامش تفقده أجنحة معرض الكتاب ضمن الوفد المرافق لفضيلة الإمام الأكبر - إن الإقبال الجماهيري الكبير على جناح الأزهر بالمعرض يعكس اهتمام مختلف الأوساط الفكرية والثقافية على اقتناء مؤلفات الأزهر بمختلف هيئاته العلمية.

وأضاف أن حرص الإمام الأكبر على زيارة جناح الأزهر بمعرض الكتاب، يؤكد اهتمامه بإثراء الحياة الفكرية والعلمية ونشر المنهج الأزهري عقيدة، وشريعة، وأخلاقا.

يذكر أن الأزهر الشريف يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يمتد على مساحة نحو ألف متر، ويشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.