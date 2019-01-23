"انخفاض العنف".. مصر تحقق مراكز متقدمة في مؤشر الأمن والسلام المجتمعي -(إنفوجرافيك)

القاهرة- مصراوي:

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، "إنفوجرافيك" حول تطور وضع مصر في مؤشر الأمن والسلام المجتمعي خلال الأربعة أعوام الماضية.

وأظهر الانفوجرافيك، تحسنًا في ترتيب مصر بمؤشر الأمن والسلام المجتمعي خلال الفترة "2014 ـ 2018" مقارنة بالأعوام السابقة وفقًا لمعهد الاقتصاد والسلام (مؤشر السلام العالمي)، حيث حققت مصر المركز 112 من بين 263 دولة، مرتفعة بذلك 4 مراكز عن عام 2017.

وذكر مركز معلومات مجلس الوزراء، أن تحسن ترتيب مصر في مؤشر عام 2018 يرجع إلى انخفاض قيمة مؤشر مستوى جرائم العنف في مصر خلال هذا العام.

وأكد المركز، أن معظم المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمن والسلام المجتمعي مثل مستوى الإجرام في المجتمع والإرهاب السياسي.