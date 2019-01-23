السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تطوير منظومة العمل بالشرطة- فيديو

كتب – محمود مصطفى ومي مدحت:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، احتفالية الشرطة بعيدها الـ67 بمقر أكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس.

وعرضت أكاديمية الشرطة فيلما تسجيليا لتطوير ومجهودات منظومة العمل بها، للارتقاء بأداء الأفراد.

وكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر شهداء الشرطة في العمليات الإرهابية، ومنح أسماء الشهداء وسام الجمهورية من الطبقات " الثانية والثالثة والرابعة".

وأطلق السيسي، خلال الاحتفالية، إشارة البدء للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.