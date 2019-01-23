الرئيس يصل مقر الاحتفال بعيد الشرطة الـ67 في القاهرة الجديدة

القاهرة- مصراوي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ ليشهد فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ67.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية في استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله الأكاديمية.

وعزفت الموسيقات العسكرية، السلام الوطني، وكان في استقبال الرئيس عدد من قيادات وزارة الداخلية بالإضافة لعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

يقام الحفل؛ لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة في 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز، واستبسلوا لآخر لحظة في الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزي إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافا بشجاعتهم في الحفاظ على وطنهم.