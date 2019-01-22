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وزير التموين: وضع مواصفات جديدة للخبز.. وإعلانها قبل 30 يونيو

09:41 م الثلاثاء 22 يناير 2019
وزير التموين: وضع مواصفات جديدة للخبز.. وإعلانها قبل 30 يونيو

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب-إسلام ضيف:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اتخذ قرار حذف بعض الفئات غير المستحقة من بطاقات التموين "بضمير مستريح".

وأضاف وزير التموين في كلمته خلال الندوة التي نظمها حزب الوفد اليوم الثلاثاء: "لدينا قاعدة بيانات مؤكدة ومؤمنة للمواطنين، خالية من الأخطاء، تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربي".

في سياق منفصل، أعلن المصيلحي وضع مواصفات جديدة للخبز بجميع أنواعه سواء حر أو سياحي، سيتم إعلانها قبل ٣٠ يونيو المُقبل.

وتابع وزير التموين: "هنشرك معانا الصحة ونشوف فيها شروط صحية، ونضبط هذا الموضوع".

رغيف الخبز وزير التموين علي المصيلحي بطاقات التموين

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