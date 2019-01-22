وزير التموين: "الدعم مشكلة مصر.. واللي نَفسه قصير ميدخلش منافسة"

كتب-إسلام ضيف:

اعتبر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، "الدعم" بأنه مشكلة مصر خلال السنوات الأخيرة، وتتمثل في كفاءة هذا الدعم "بمعنى أننا ندعم بمليار يوصل ٧٠٠ مليون للمواطن".

وأضاف وزير التموين في كلمته خلال الندوة التي نظمها حزب الوفد، اليوم الثلاثاء: " يجب أن نحدد الفئات وما تستحقه، والدعم أحد الآليات اللازمة الرئيسية لتحقيق أمن غذائي وحماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، وأمريكا فيها دعم وأوروبا فيها دعم".

وتابع وزير التموين: "أي توضيب بيتعمل، بيعمل عفره (تراب)، واللي مش مستحمل عفره (تراب) ماينزلش الشارع، واللي نَفسه قصير ما يدخلش منافسه، عايزين نمشي على نظام واضح ونمشي بالقانون".

وأكمل: "الدعم واجب على أي حكومة حتى تدعم الفئات الأكثر احتياجًا لكي تكون هناك حياة كريمة، لكن من ٢٠١١ لحد ٢٠١٥.. الدنيا فكت".