3 وزراء يبحثون في برلين سبل التعاون في "إدارة المخلفات الصلبة"

القاهرة- أ ش أ:

عقد الوفد الوزاري المصري - الذى يزور برلين حاليا، ويضم كلا من: الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع - اجتماعا موسعا بوزيرة البيئة وحماية الطبيعة ، الألمانية سيفينا شولتس، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، وذلك فى اطار زيارة الوفد الوزاري لألمانيا، للاطلاع على التكنولوجيا الألمانية فى هذا المجال.

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره السفير بدر عبدالعاطي ، سفير مصر لدى ألمانيا ، وعدد من قيادات الوزارات الثلاث ، مناقشة أوجه التعاون لإقامة نظام جديد متكامل ومستدام لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، من خلال تشجيع القطاع الخاص الألمانى للاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي في مجال إدارة المخلفات الصلبة البلدية ، باعتباره قطاعا واعدا وموجها للشباب، خاصة فى مشروعات "إعادة التدوير" وإنتاج الوقود البديل، وتحويل المخلفات الى طاقة، وغيرها من المشروعات التي تهم القطاع الخاص، ما سيسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتشجيع رواد الأعمال والابتكارات في هذا المجال.

واستعرض الاجتماع - وفقا لبيان صادر عن وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون المصري - الألماني، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة في مصر - والذي يعد البرنامج الثنائى الوحيد بين مصر وألمانيا فى مجال إدارة المخلفات الصلبة - بالإضافة إلى التعاون المشترك فى مجال التدريب وتبادل الخبرات، للتعرف على أفضل التقنيات الألمانية في مجال استخدامات الغاز الحيوي، والتخلص الآمن من النفايات، وإجراءات التخفيف من حدة تغير المناخ.

كما تم - خلال الاجتماع - التطرق الى العديد من قضايا البيئة الملحة فى كلا البلدين، ومنها: الحد من التلوث، من خلال استدامة الموارد وتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، عمق العلاقات المصرية - الألمانية الممتدة، والنجاح "التراكمي " على مدى السنوات الماضية.

وأشارت إلي جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مساعدة "الأشقاء" في القارة الإفريقية فيما يتعلق بالملف البيئي،حيث يقدم كل الدعم لهذا الملف ، كما يدعمه على المستوي الدولي.

وأكدت أن الرئيس السيسي يعطي توجيهات مستمرة بمراعاة البعد البيئي في كافة المشروعات العملاقة التي تقوم بها مصر علي صعيد البنية الأساسية والمشروعات الصناعية العملاقة، والحد من آثار تغير المناخ ، والمحافظة على إحداث التنمية المستدامة التي تتبناها مصر، وفق "رؤية مصر ٢٠٣٠ " وبرنامج الحكومة .

واستعرضت الوزيرة - خلال اللقاء - التعاون مع الجانب الألماني في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وتشجيع الشباب علي الانخراط والمشاركة في منظومة النظافة الجديدة ، وتشجيع مشاريع التخرج التي تبحث مشاريع التدوير والصناعات المتعلقة باستغلال المخلفات ، بالإضافة إلى التعاون في مجال دعم القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة .

ومن جانبها، أشادت وزيرة البيئة الألمانية - خلال الاجتماع- بجهود وزيرة البيئة ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، خلال اجتماعات "مؤتمر الأطراف " الذي عقد في بولندا ، وتولي الوزيرة بند تمويل المناخ ، للوصول الي توافق بين الدول المتقدمة والنامية ، مما ساهم في نجاح مؤتمر تغير المناخ وإيجاد الحلول للبلدان النامية للحد من آثار التغيير المناخي ، بالإضافة إلى نجاح مؤتمر "التنوع البيولوجي " الذي عقد في شرم الشيخ ، خلال نوفمبر الماضي .

وأكدت الوزيرة الألمانية ، استعدادها لدعم وزارة البيئة المصرية في مجال إعداد القوانين المتعلقة بإدارة المخلفات ، لاسيما أنها عملية تحتاج الي خبرات تراكمية، بالإضافة إلى أن ألمانيا تطبق سياسة "الملوث يدفع " ، والتعاون في مجال انتاج الوقود البديل .

وأبدت الوزيرة استعداداها أيضا للتعاون مع مصر في مجال انتاج الوقود البديل ..لافتة إلى أن هناك تغيرات إيجابية ستطرأ علي سوق توليد الطاقة من المخلفات في مصر خلال الأعوام القليلة القادمة ، وآثارها علي فرص الاستثمار في مصر .

ومن جانبه ، أكد الدكتور العصار ، على اهتمام الرئيس السيسي بملف البيئة والحفاظ علي صحة المواطنين ، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع تقومان حاليا بإنتاج معدات تدوير المخلفات بالإضافة إلى الصناعات المتقدمة الأخرى ، وأن مصر تسعى لنقل التكنولوجيا الألمانية وتوطينها من خلال شراكات أو عقود للاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في هذا المجال .

ومن جانبه، صرح اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، بأنه تم عمل الدراسات اللازمة في كافة المحافظات على أرض الواقع ، ومعرفة كميات المخلفات على مستوى كل محافظة وخصائصها وطريقة التعامل معها وأماكن تواجدها ، مشيرا الي وجود حوار مجتمعي بمشاركة شباب الجامعات والشباب والمرأة لدورها الهام والذي تم تدعيمه بمبادىء التنمية المستدامة .

وأضاف أن هناك تراكمات تاريخية للقمامة في بعض المحافظات ، لافتا الى تعليمات الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي ودعمها بجمعيات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية وهناك قصص نجاح كثيرة في هذا المجال .

وعرض الوزير بعض التحديات التي تواجه منظومة المخلفات في مصر ، وسعي مصر لنقل المنظومة الألمانية ، مشددا على أهمية توفير برامج التدريب للعنصر البشري الموجود في هذه المنظومة ، والتعرف على التكنولوجيا الحديثة في ألمانيا للوصول الي نظام يمكن الاستفادة منه في المحافظات المصرية .

ومن جهته ، قال الفريق عبدالمنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، إن مصر تسعي للتعرف علي التكنولوجيا الألمانية في مجال المخلفات حيث نجحت خلال عشرين عاماً في القضاء على هذه المشكلة ، بالإضافة إلى التعاون مع المصانع والشركات الألمانية ، والاتفاق معها على توطين الصناعة المشتركة ، مؤكدا وجود تعاون وتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى في هذا الشأن ، والاستفادة من المخلفات لتدوير الطاقة .

وأشار إلى استعداد الهيئة للتعاون والاستثمار المشترك مع الجانب الألماني ، من خلال مصانع الفرز والتدوير لنقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر وتوفير الكوادر البشرية للتعرف على تلك التكنولوجيا والتدريب عليها ، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذا التعاون المشترك ، وتطبيقه في الدول الإفريقية .