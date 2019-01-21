غداً.. وزيرات التضامن والثقافة والهجرة يفتتحن معرض "ديارنا "2019

القاهرة- أ ش أ:

تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، غدا الثلاثاء، يرافقها وزيرتا الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم و70 من الشباب المصريين في الخارج، معرض "ديارنا 2019" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يستمر حتى 5 فبراير بمشاركة 500 عارض وعارضة على مساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية اليوم، إنها حرصت على أن يرافقها في الافتتاح الوزيرة نبيلة مكرم وشباب الجيل الثاني والثالث من الجاليات المصرية في الخارج؛ ليطلعوا على الحرف اليدوية والمنتجات التراثية التي تمثل الثقافة المصرية الأصيلة وخصوصاً أن المعرض يحتفي بأسوان، ضيف شرف المعرض، ويخصص لمنتجاتها مساحة مميزة.

وأضافت أنها ستسعى من خلال معرض "ديارنا" لإطلاق استراتيجية دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال فرص تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها من الاندثار.

وكشفت والي أن المعرض سيتضمن للمرة الأولى عدداً من الفعاليات والأنشطة، منها عروض فولكلورية بالتعاون وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب عروض حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية مثل: السجاد والفضة والجلود وغيرها، ومنطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أطفالهم.

وأضافت أن المعرض سيشمل أيضاً منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن الثقافة المصرية في المحافظات المختلفة.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.