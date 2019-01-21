وزير الكهرباء يستقبل وزير الدولة لشئون الرئاسة الغيني

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، إبراهيم خليل قابا وزير الدولة لشئون الرئاسة بغينيا بمرافقة Cheick Taliby Sylla وزير الطاقة والمياه بغينيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأول للمنتدى الأفريقى للطاقة المتجددة والذى تستضيفه مصر خلال يومي 21 و22 يناير الجارى.

وأشاد وزير الكهرباء في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الغينية المتميزة، وتم خلال اللقاء استعراض إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، معربا عن استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة غينيا على وجه الخصوص وللدول الأفريقة بصفة عامة، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الغينى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى غينيا.

وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد بروتوكول للتعاون بين وزارتي الكهرباء فى البلدين الشقيقين يتضمن مجالات للتعاون المشترك فى مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين، الطاقات المتجددة سواء كان شمسي أو رياح أو مائية، إضافة إلى تشجيع الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء للاستثمار وكذا تنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض غينيا.

والمنتظر أن يتم توجيه دعوة للشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء للمشاركة فى اجتماع على هامش المنتدى وذلك لبحث امكانية التعاون والتنسيق مع الجانب الغينى للاستفادة من الامكانات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها، وذلك لتحقيق أعلى منفعة ممكنة لصالح القارة الأفريقية بأكملها.

وتأتى مثل هذه اللقاءات تفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء، تأكيداً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية.​