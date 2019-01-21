التعليم العالي: اتفاقية تعاون مع الصين لتجميع قمر صناعي بتكلفة 72 مليون دولار

كتبت- داليا شبل:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مصر والصين بشأن المنحة المقدمة من الجانب الصيني لتجميع القمر الصناعي "مصر سات 2"، بحضور السفير سونج آيقوه سفير الصين بالقاهرة، والدكتور محمود حسين القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والملحق التجاري لسفارة الصين بالقاهرة هان بنج، وذلك بمقر الوزارة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، أكد عبد الغفار على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصين في مختلف المجالات، وخاصًة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن توقيع المنحة بين البلدين لتنفيذ القمر الصناعي “مصر سات 2" يعكس التعاون المثمر والبناء بينهم، مضيفًا أن القمر يستخدم لإرسال بيانات وصور فضائية للتطبيقات البيئية، وتحديد المساحات الزراعية والتخطيط العمراني ومكافحة التصحر.

وأشار عبد الغفار إلى أهمية التعاون مع الصين خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد؛ للاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، والذي يتواكب مع صدور قانون وكالة الفضاء المصرية، مما يساهم في دعم ريادة مصر الإقليمية في مجال الفضاء والبحث العلمي.

وأضاف عبد الغفار أن تجميع القمر يشارك في جميع مراحله حوالي 43 من الخبراء المصريين في مجال بحوث الفضاء، بدءًا من التصميم والتصنيع والاختبار، مشيرًا إلى أن القمر يتم تجميعه في مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الذي يجرى إنشاؤه حاليًا بالمدينة الفضائية في القاهرة الجديدة، على أن يبدأ العمل في تجميعه في مارس من العام القادم.

وأكد عبد الغفار أن تجميع القمر الصناعي "مصر سات 2" هو جزء من التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، بتكلفة تقدر بـ 492 يوان صيني أي ما يعادل 72 مليون دولار أمريكي كمنحة مقدمة من الصين، وتشمل تجهيز المعدات، وتأهيل الكوادر لهذه التكنولوجيا المتقدمة في مجال الأقمار والاستشعار عن بعد.

ومن جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع مصر باعتبارها دولة صديقة خاصًة في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا وعلوم الفضاء، مشيدًا بالتعاون مع الجانب المصري، خاصة في مجال تنفيذ القمر الصناعي "مصر سات 2".

وأشارت التعليم العالي إلى أن المشروع يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية في مجال الأقمار الصناعية لخدمة أغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، وتدريب وتأهيل عدد من الكوادر المصرية بالصين في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، وإعداد مركز لتجميع الأقمار الصناعية في مدينة الفضاء المصرية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور محمود حسين القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وعن الجانب الصيني السيد هان بنج الملحق التجاري لسفارة الصين بالقاهرة.