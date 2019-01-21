محافظ الجيزة يضبط تجار الأغنام والماشية بشارع البحر الأعظم

كتب-إسلام ضيف:

ضبط اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددًا من تجار الأغنام والماشية على حرم الطريق العام بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، وذلك خلال مروره اليومي على قطاعات المحافظة للاطمئنان على حالة النظافة والإشغالات.

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء ياسر سامي رئيس حي جنوب الجيزة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها اليوم، إن راشد قطع جولته عندما لاحظ وجود عددًا من تجار الماشية على الطريق بكميات كبيرة من الأغنام دون مراعاه للمظهر العام للطريق، ومتسببين في إعاقة حركة المرور والمارة، إضافة إلى تركهم المخلفات في نهر الطريق على الرغم من قيام المحافظة بأعمال النظافة ورفع كفاءة التجميل بالطريق.

ووّجه المحافظ بتحرير محاضر فورية للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لضمان عدم تكرار الواقعه مجدداً.

كما وجه المحافظ خلال جولته بحي جنوب الجيزة بإزالة فورية لجراج متعدى على شارع البحر الأعظم، موجهًا رئيس حي جنوب الجيزة بعدم التهاون في رفع الإشغالات وإزالة كل ما هو متدعى على حرم الطريق.

وقاد راشد حملة لرفع الإشغالات بمحيط مستشفى أم المصريين حيث تم رفع الباعة الجائلين، وإزالة عربات المأكولات والمشروبات بالاضافه الى إزالة موقف عشوائى يعيق حركه المارة والمواطنين بالشارع.