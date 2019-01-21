حدث ليلًا| السيسي يتلقى اتصالًا من ماكرون.. وقصف إسرائيلي على سوريا

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الفرنسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأحد، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز تلك العلاقات المتميزة علي كافة الأصعدة، فضلا عن آخر مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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- مدبولي: زيارة رئيس فرنسا لمصر ستشهد توقيع اتفاقيات مختلفة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى مصر وما ستشهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

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- رئيس الوزراء يطير إلى سويسرا للمشاركة في منتدى "دافوس"

غادر مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، متوجهًا إلى سويسرا للمشاركة في منتدى "دافوس" الاقتصادي، الذي يقام خلال الفترة من 22 يناير إلى 25 يناير الجاري.

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- وزير التعليم العالي: السيسي أمر بوضع استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تكليف جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع استراتيجية مصرية قومية للذكاء الاصطناعي.

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- "التعليم" لطلاب ثانوي: "بلاش تقرا كتير في الأوبن بوك عشان تلحق تجاوب" - فيديو

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن إجراء الصف الأول الثانوي امتحانًا من الكتاب المفتوح هو تجريبي لا يضاف إلى الدرجات النهائية.

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- بعد تسريب الامتحانات.. وكيل وزارة التعليم بالمنوفية: "هاتوا حد غيري"

قال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية إنه غير قادر على إدارة مديرية التعليم بالمحافظة ردًا على تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية.

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- تصل لـ20 %.. "وزيري" يكشف موعد زيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والأهرامات

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة قررت زيادة أسعار التذاكر في 20 موقعًا أثرياً على مستوى الجمهورية من بين مئات المواقع الموجودة بمصر، في الأقصر وأسوان ومنطقة الأهرامات وعدد من المتاحف منها المتحف المصري بالتحرير ومتحف الأقصر.

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- "التضامن": "التدخل السريع" تعامل مع 1240 حالة بينهم 537 مشردًا منذ 2014

قال أيمن عبد العزيز، نائب رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الفريق تأسس عام 2014 لرعاية الأيتام في دور الرعاية الاجتماعية وتحقيق أفضل مصلحة للأطفال.

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وزير الخارجية يعود إلى القاهرة بعد المشاركة بالقمة العربية ببيروت

وصل مطار القاهرة الدولى مساء أمس الأحد، سامح شكري وزير الخارجية، عائدًا من لبنان، عقب زيارة استمرت يومين، شارك خلالها في أعمال القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية الرابعة، التي عقدت في بيروت.

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- سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مستعدون لدعم مصر بملف القمامة

استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، أمس الأحد، بمقر مجلس النواب، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له من أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكورية

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- حتى لا يتكرر "حُضن المنصورة".. برلماني يقترح الحديث عن مكارم الأخلاق في المحاضرات

طالب النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بتدريس محاضرات عن مكارم الأخلاق داخل الجامعات، حتى لا تتكرر واقعة "حضن جامعة المنصورة".

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- جيش الاحتلال الإسرائيلي: نضرب أهدافًا تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا

أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الاثنين، على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليًا بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل الأراضي السورية.

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- "سانا": الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوي للقوات المسلحة السورية تصدت لغارات جوية إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

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- اليمن: مقتل 7 من الحوثيين بينهم قيادات في قصف مدفعي غرب صعدة

قُتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادات في قصف مدفعي شنته قوات الجيش اليمني، على مواقع في جبهة "الشامية" شمال غرب محافظة صعدة.

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- حكومات أوروبا منقسمة بشأن تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد

ذكر دبلوماسيون أن حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة حول المدة الزمنية، التي تعتقد أنه يجب على بريطانيا أن تستغرقها لتأخير خروجها من الاتحاد الأوروبي.

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- الجزائر: رئيس حزب معارض يعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

أعلن علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، ورئيس الحكومة الجزائري الأسبق، استعداده للترشح لانتخابات الرئاسة المزمع تنظيمها في 18 أبريل المقبل.

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- نتنياهو بعد تجديد العلاقات مع تشاد: ندخل إلى العالم الإسلامي ونصنع التاريخ

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أن إسرائيل "تصنع التاريخ"، وذلك بعد إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وجمهورية تشاد.

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- ارتفاع عدد ضحايا انفجار خط أنابيب للوقود بالمكسيك إلى 85 قتيلا

قال مسؤولون مكسيكيون أمس الأحد إن حصيلة ضحايا انفجار قوي وقع في خط أنابيب للوقود بولاية هيدالجو في وسط البلاد، ارتفعت إلى 85 قتيلا.

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