رئيس الوزراء يطير إلى سويسرا للمشاركة في منتدى "دافوس"

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، متوجهًا إلى سويسرا للمشاركة في منتدى "دافوس" الاقتصادي، الذي يقام خلال الفترة من 22 يناير إلى 25 يناير الجاري.

يعد منتدى "دافوس"، وأحد من أهم الأحداث الاقتصادية العالمية، التي تشهدها سويسرا سنويًا، ويحضر المنتدى رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة مؤسسات عالمية كبرى.