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رئيس الوزراء يطير إلى سويسرا للمشاركة في منتدى "دافوس"

04:08 ص الإثنين 21 يناير 2019
رئيس الوزراء يطير إلى سويسرا للمشاركة في منتدى "دافوس"

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، متوجهًا إلى سويسرا للمشاركة في منتدى "دافوس" الاقتصادي، الذي يقام خلال الفترة من 22 يناير إلى 25 يناير الجاري.

يعد منتدى "دافوس"، وأحد من أهم الأحداث الاقتصادية العالمية، التي تشهدها سويسرا سنويًا، ويحضر المنتدى رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة مؤسسات عالمية كبرى.

مصطفى مدبولي مطار القاهرة الدولي سويسرا منتدى دافوس الاقتصادي
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