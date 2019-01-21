عفيفي: "الفتوى المباشرة" ضمن خدمات جناح "الأزهر" في معرض الكتاب

(مصراوي):

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي، إن مشاركة الأزهر في معرض الكتاب هذا العام تمثل إضافة قوية على المستوى الفكري، موضحًا أن جناح الأزهر يقدم مجموعة من الإصدارات الفكرية التي تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الراهنة، التي تعاني انتشار بعض المفاهيم المغلوطة للنصوص الشرعية.

وقال عفيفي - خلال تفقده جناح الأزهر، أمس الأحد، بمعرض القاهرة للكتاب للوقوف على التجهيزات النهائية قبل افتتاحه الأسبوع الجاري - إن الأزهر الشريف يشارك بجميع قطاعاته المختلفة بجناح متكامل للعام الثالث على التوالي ضمن المعرض في يوبيله الذهبي، ويقدم بالإضافة إلى إصداراته العلمية، مجموعة من الفعاليات والأنشطة والندوات الثقافية والفكرية بمشاركة علماء وخبراء من داخل الأزهر الشريف وخارجه.

وأضاف الأمين العام أن الجناح يقدم مجموعة من الخدمات للجمهور كخدمة الفتوى المباشرة من خلال أمناء وأعضاء الفتوى بالأزهر، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل الفنية والتثقيفية للأطفال، وعرض مجموعة من نوادر مخطوطات الأزهر الشريف التي تعود إلى مئات السنين.​